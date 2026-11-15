Rangers de Talca pide perdón tras concretarse su descenso a Segunda División

La desazón en las huestes de Rangers de Talca era notoria con el descenso a la Segunda División luego de empatar como visitantes frente a Santa Cruz, pese a que tuvieron todo a su favor para salvarse.

La tristeza y llanto en el plantel rojinegro se hizo presente en el gramado del Joaquín Muñoz luego del pitazo final de Cristián Garay.

El portero Fabián Cerda fue quien afrontó los micrófonos de la transmisión oficial y reiteró de forma permanente lo doloroso de esta situación. "Pedir perdón a mi familia, a mis hijos, que les había dicho que lo íbamos a lograr, pero no se pudo. Así es la vida, nos caemos y nos tenemos que levantar", manifestó entre lágrimas.

El guardameta agregó que no quedaba más que disculparse porque "la verdad que no fue un gran año. Se termina de esta manera, la peor manera, y nos vamos con una tristeza enorme. Es un difícil momento, pero nos vamos a levantar y Rangers tiene que volver donde merece estar".

Cerda lamentó que estuvieron cerca, pero no alcanzó: "A mitad de año nos daban por muertos y llegamos hasta la última instancia, el último partido y, lamentablemente, no, no pudimos. Sinceramente, lo dije tiempo atrás, me gustaría seguir. Ya no depende de mí, pero sé que nos vamos a levantar y vamos a volver. Rangers no es un club que debería estar donde está, no en esta categoría y menos en la categoría que hoy en día bajamos. Tiene que estar en primera por todo, por la gente, por la hinchada, por el estadio, por historia, por todo lo que se merece".

Inclusive los rivales dedicaron palabras al descenso de los piducanos, como manifestó entre lágrimas el entrenador de Santa Cruz, Dalcio Giovagnoli: "Lamentablemente se va un equipo donde uno tiene afectos, porque es el primer club al que uno llegó. Hay mucha gente amiga y a mí personalmente me duele. Rangers fue el equipo que me permitió la posibilidad de trabajar en Chile".

Gino Alucema también tuvo palabras para los talquinos: "Respeto para ellos, es un equipo grande y que va a volver lo más pronto posible" cerró el volante.

PURANOTICIA