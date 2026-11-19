Por más que en Rangers hayan adelantado que acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para salvarse por secretaría, el presente del cuadro talquino dice el club selló su descenso por primera vez en la historia a la Segunda División Profesional del fútbol chileno.

De hecho, tras el fracaso consumado en cancha, el presidente del conjunto rojinegro, Felipe Muñoz, ahora anunció una verdadera poda en el plantel, incluyendo cambio de entrenador.

"El descenso nos obliga, por supuesto, a revisar el funcionamiento completo del club. La gerencia y la administración son parte de ello, por supuesto. Tenemos que ver qué funciones va a requerir Rangers en la Segunda División, el presupuesto que tendremos para la categoría y evaluar cómo ha funcionado cada área este año", expresó el timonel en conversación con el programa Gigante Deportivo.

"Lo que sí, estas decisiones que afectan a personas que trabajan en el club, deben ser ellas las primeras en enterarse de este tipo de decisiones", agregó.

Además, el directivo confirmó que el entrenador Ivo Basay y su cuerpo técnico no continuarán en el club para 2027: "Queremos contar con un cuerpo técnico que conozca la categoría, que tenga experiencia en estos procesos competitivos y sobre todo que entienda la exigencia y responsabilidad que significa dirigir a Rangers, ya que no podemos improvisar".

"Nuestro objetivo es tomar una buena decisión y darle al nuevo cuerpo técnico el tiempo necesario para trabajar, conocer al plantel y preparar adecuadamente la temporada”, aunque advirtió que la conformación del equipo “va a tener que acomodarse a la aprobación de bases que se haga en su oportunidad", sentenció.

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