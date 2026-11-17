Rangers de Talca viene de sufrir el domingo un durísimo golpe tras empatar con Deportes Santa Cruz y sentenciar por primera vez en su historia el descenso a la Segunda División Profesional del fútbol chileno.

Sin embargo, en el cuadro rojinegro están lejos de resignarse, pues su presidente Felipe Muñoz adelantó que acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo para impugnar la resolución que dejó sin efecto la desafiliación de San Marcos de Arica.

"Sí, Rangers irá al TAS, el directorio del club tomó esa decisión ayer (...) Estamos convencidos que no tenemos otra alternativa ya que es nuestra obligación defender desde todo ámbito los derechos de Rangers", reconoció el timonel del elenco maulino a "Tribuna Rojinegra".

"El veredicto de la Segunda Sala (de revertir la desafiliación de San Marcos de Arica) nos genera una profunda desconfianza, ya que la Primera Sala, siete integrantes coincidieron en que San Marcos de Arica incumplió estatutariamente y además, presentó documentación falsa, seis de ellos dijeron que había que desafiliarlo y el séptimo que había que descenderlo. Sin embargo, la Segunda Sala deja sin efecto esa sanción y aplica una sanción de 2 mil UF haciendo mención solo a los incumplimientos estatutarios, no hace mención a la falsificación de documentos", añadió.

Además, agregó que "ha pasado prácticamente una semana desde que se entregó el veredicto y Rangers todavía no conoce la sentencia, para nosotros, esa demora, nos da la impresión que están tratando de encontrarle una explicación jurídica a una decisión que a mi juicio es muy difícil de sostener con el reglamento en la mano".

Por último, Muñoz sostuvo que "el resultado del TAS es incierto, pero el directorio tiene la responsabilidad de defenderlo y que el TAS revise esa decisión".

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