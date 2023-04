Ramiro González llamó a evitar nuevas sanciones: "No es justo que por 20 personas paguen 35 mil hinchas"

Al margen del aspecto deportivo, Colo-Colo ha tenido semanas bastante complejas en lo que ha seguridad se refiere, comenzando por los incidentes en el Superclásico que ya trajeron consecuencias a los albos y siguiendo con los desórdenes ocurridos la semana pasada en el choque con Monagas por Copa Libertadores, y de los cuales Conmebol ya tomó nota.

Por lo mismo, pensando en los próximos desafíos del "cacique" ante Unión La Calera y sobre todo por el choque con Boca Juniors a nivel internacional, el defensa Ramiro González hizo un claro llamado a los barristas para evitar nuevas sanciones.

En rueda de prensa, el argentino nacionalizado chileno indicó que "no es justo que por 20 personas paguen 35 mil hinchas. Ojalá que la gente tome consciencia de una vez y no se repitan estas cosas, nosotros necesitamos de la gente en el estadio".

Referente a este mismo tema, el zaguero lamentó la ausencia de fanáticos del cuadro popular para el partido de este viernes en La Calera, asegurando que "se va a extrañar el apoyo de nuestra gente. Enfrentamos a un rival que viene de ganarle al puntero, pero estamos entusiasmados en sumar de a tres como visitantes".

Por otra parte, el nacido en Rosario tuvo palabras para lo que será el encuentro del próximo miércoles, reconociendo que "es innegable que no se mira de reojo, estamos motivados por ese partido, pero nuestro primer objetivo es Calera. Vamos a llegar de buena manera a ambos partidos".

Finalmente, el central comentó su buen presente en el elenco de Macul, destacando que "me he ido afianzando en el equipo, con confianza. Estoy a disposición, si el técnico así lo decide. Me dolían las críticas y he jugado todos los minutos. Me siento bien, el equipo ha evolucionado, yo siempre fui el mismo. Trato de no mirar atrás".

