Quinteros y la racha de victorias de Colo-Colo en el Superclásico: "Nuestro objetivo no es pensar en los años que no gana la U"

Ya comenzó la cuenta regresiva para el Superclásico que protagonizarán Colo-Colo y Universidad de Chile este domingo en el estadio Monumental, donde el "cacique" buscará extender la tremenda racha de llevar más de 20 años sin perder ante los "azules" en el reducto de Macul (la última caída fue en 2001).

Sin embargo, el técnico de los "albos", Gustavo Quinteros, aseguró este jueves en conferencia de prensa que no se preocupan por la presión de mantener el invicto ante los estudiantiles.

"No le doy tanta importancia a esas cosas, yo trato de transmitir al jugador lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho bien y lo que tenemos que corregir. Y los entrenamientos del día a día, el pensar que el fútbol es hoy y lo que pasó, pasó. Tenemos que estar al cien por ciento para jugar el Superclásico porque en este campeonato, como empezó, ganas dos o tres partidos y quedas primero", expresó el DT.

"Nuestro objetivo no es pensar en los años que no gana la U, el objetivo es llegar a las primeras posiciones, ganar los tres puntos y jugar mejor. Tenemos que mejorar y jugar mejor, manteniendo lo que hacemos bien para ser el equipo que puede ir primero. No le doy importancia a esas cosas que la gente quizás sí. Y al jugador transmitirle que, si jugamos como lo hicimos ante el rival anterior y le agregamos algunas cosas, podemos superar a la U", añadió.

Además, agregó: "Yo espero tener partidos mucho más importantes en la temporada, hay que pelear el Campeonato, la Copa Chile e intentar pasar otra fase de Copa Libertadores, esos son partidos definitorios. Este es un clásico y para el hincha toca lo anímico, lo que significa para el hincha un Superclásico, pero recién comienza la temporada y aún no hay partidos definitorios. Si nos va bien nos dará la posibilidad de seguir creciendo".

Sobre el conjunto laico, sostuvo: "El rival mostró buenos momentos y otros con altibajos no tan buenos. Se le dieron resultados que le dio la posibilidad de sumar puntos. Es un equipo que también viene con altibajos. Del entrenador no puedo opinar mucho, no lo conozco tanto a él, no sé cómo piensa y no hemos hablado mucho de fútbol”.

Por último, sobre el técnico de los "azules", Mauricio Pellegrino, Quinteros dijo: "Ha trabajado en equipos donde le ha ido bien y creo que está capacitado para dirigir a un equipo grande como la U. Lo está haciendo bien porque está a la expectativa en la tabla, cerca del primero, y hace mucho tiempo que la U no estaba ahí. Tiene méritos, está haciendo cosas positivas. Pero tenemos que estar más atentos a nosotros, estamos rearmando un equipo que tenemos que mejorar".

