Quinteros tras derrota ante Boca Juniors: "En el juego no hubo diferencias futbolísticas a favor de ellos"

El técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, no ocultó su desazón por la derrota por la mínima en la visita a Boca Juniors por la quinta fecha de Copa Libertadores, torneo donde el equipo chileno quedó sin margen de error de cara a la última jornada.

Pese a la caída en La Bombonera, el entrenador señaló que el de esta noche "fue un partido parejo" y en cambio, atribuyó el traspié a la falta de finiquito de sus jugadores, que no fueron capaces de aprovechar ninguna de sus llegadas.

"Nos faltó la puntada final, creo que se jugó bastante bien por momentos. Lamentablemente estamos pagando esa falta de gol, nos está jugando en contra, tuvimos situaciones y fallamos", indicó el estratego en conferencia de prensa.

En la misma línea, el argentino-boliviano subrayó que "hoy tuvimos un par de situación para hacer goles, no los hicimos, Boca llegó e hizo el gol, la diferencia creo que fue esa no más, en el juego no hubo diferencias futbolísticas a favor de Boca".

Asimismo, el adiestrador del cuadro "albo" aseguró que "el finiquito es algo que estamos trabajando mucho, la definición es fundamental para ganar partidos. Lo positivo es que el equipo genera ocasiones. Esperamos mejorar para el próximo partido y así poder avanzar".

Por último. Quinteros valoró que "tuvimos más momentos buenos que malos. El resultado entre Monagas y Pereira nos permite buscar la clasificación en la última fecha en casa, en un partido para el cual vamos a trabajar con tiempo para mejorar varios aspectos".

Ahora Colo-Colo deberá esperar hasta el jueves 29 para recibir en el estadio Monumental al elenco cafetalero, sabiendo que solo un triunfo le sirve para avanzar a octavos de final. En caso de perder o empatar, se tendrían que conformar con Copa Sudamericana, aunque para eso dependerán de lo que ocurra en el choque entre Boca Juniors y Monagas.

