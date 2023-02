Quinteros conforme con los fichajes de Colo-Colo, pero apuntó que "solo nos faltó reemplazar a Opazo"

Después de que esta semana se cerrara el mercado de fichajes del fútbol chileno, los entrenadores comenzaron a realizar balances y uno de los que se sumó fue Gustavo Quinteros, técnico de Colo-Colo.

El estratego manifestó su conformidad, aunque lamentó que no pudieran sumar un lateral derecho para suplir la partida de Óscar Opazo.

"Estoy muy conforme con todos los jugadores que llegaron, reemplazamos a casi todos los que se fueron, solo nos faltó reemplazar a Opazo, que es un jugador con experiencia, mucha trayectoria en partidos internacionales, de selección", reconoció el DT de los albos en conferencia de prensa.

"No pudimos reemplazarlo, pero en todas las demás posiciones sí, nos faltó solo eso, esperaremos a mitad de año cuando se abra el libro de pases, mientras tanto trabajamos con los jóvenes que lo pueden hacer bien, adaptando también a otro jugador que pueda tener experiencia y recorrido. Nos queda trabajar mucho para que los que llegaron se pongan al cien en la parte física", añadió.

Además, enfatizó: "No quiero apurar a los jugadores, después podemos sufrir alguna consecuencia, quiero que se pongan bien y luego usar a los que estén mejor para empezar a dar funcionamiento a un equipo que se está armando. Nos estamos armando, esto va a llevar tiempo, vamos a jugar bien, por momentos no, a veces vamos a cometer los errores del partido anterior. Ya nos pasó el 2021, tardamos, pero conformamos un equipo que pudo jugar bien".

Sobre el duelo contra Ñublense, sostuvo: "Nosotros llegamos disminuidos, los momentos de los equipos no son los ideales, ellos deben tener una preocupación muy grande por lo que está sucediendo, seguro tienen amigos o familiares sufriendo esta catástrofe que ha afectado a todo el país, cuando me preguntaron por suspender el partido estuve de acuerdo, no pasa por mi cabeza sacar ventaja, por más que en otro momento otro equipo sacara ventaja, yo no pienso de esa manera".

Por último, sobre una eventual incorporación de Arturo Vidal, dijo. "Sería fantástico que Arturo pueda volver a su casa, tiene las puertas abiertas cuando quiera. No sé cómo será su situación, a veces lo que se comenta no es lo que sucede reamente, pero seria de mucha ayuda, mucho valor para Colo-Colo en cualquier momento, cuando él lo decida".

