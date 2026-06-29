Puerto Montt derrota a Deportes Concepción y se consolida líder en Copa Chile

Deportes puerto Montt se impuso como local en el estadio Chinquihue a Deportes Concepción, y con una sorprendente campaña lidera el grupo H de la Copa Chile.

La escuadra que dirige Emilio Mancilla sigue sorprendiendo, y pese a un reñido partido durante el primer período, apenas inició el segundo lapso, el gol de Salvador Negrete abrió la ruta a la victoria.

El 1-0 envalentonó a los Delfines, que incrementaron su dominio sobre los Leones de Collao, que llegaron a su segunda conquista a los 61' por medio de Reiner Castro.

Los anfitriones pudieron llevar el marcador a cifras más expresivas, pero el entusiasmo les jugó en contra, y sus disparos no contaron con la puntería adecuada. Aún así el triunfo les mantiene al tope de su zona.

Otro equipo que saboreó el triunfo fue Ñublense, que en condición de visitante dio cuenta de Rangers de Talca. La solitaria anotación de Matías Gallegos a los 15' no se movió durante el transcurso del partido, y los dejó en el segundo lugar del grupo F con seis puntos, uno menos que el puntero Curicó, que igualó a dos con la Universidad de Concepción.

En el estadio La Granja fueron los del Campanil los que pusieron en funcionamiento el tablero con el gol de Harol Salgado a los 5'. Pero los locales con el doblete de Benjamín Inostroza, a los 24' y 35', pensaron que se quedarían con los tres puntos. Facundo Mater, a los 43' con un tiro penal, los hizo irse con la frustración de sólo haber igualado en su casa.

A propósito de empates, O'Higgins evitó la derrota ante Deportes Recoleta en el quinto minuto de adición, porque el gol de Felipe Flores, muy entrado el partido a los 85' le daba la victoria al conjunto de Francisco Arrué. Pero Esteban Moreira a los 95' dejó la cuenta 1-1. Resultado que se inserta en el grupo E y le da un atractivo extra al choque de este lunes en el estadio Santa Laura de las 19:30 horas, donde el que gane entre Unión Española y Colo-Colo quedará de líder de su zona de la Copa Chile.

PURANOTICIA