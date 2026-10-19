En Puerto Montt no se dan por vencidos frente a Colo-Colo: "Esperamos dar nuestro batacazo"

Si las condiciones climáticas lo permiten, Colo-Colo y Deportes Puerto Montt podrían completar este martes los 45 minutos restantes de la revancha por los cuartos de final de la Copa Chile, duelo que fue suspendido debido al mal tiempo.

La llave favorece al Cacique, que se impuso por 1-0 en el partido de ida disputado en el Chinquihue y ganaba por la cuenta mínima en el Estadio Monumental antes de que el encuentro fuera interrumpido por las condiciones climáticas.

Pese al complejo escenario, en el cuadro sureño mantienen la esperanza de remontar frente a los albos, tal como lo expresó el defensa Maxi Riveros.

"Estamos 2-0 abajo, pero quedan 45 minutos y puede pasar de todo. Esperamos mostrar nuestra mejor versión, y a ver si podemos dar nuestro batacazo", reconoció el zaguero a Mi Sur Deportes.

El cuadro albiverde viene de empatar sin goles frente a San Marcos de Arica, resultado que complica sus opciones en el torneo de ascenso, ya que necesita un milagro para meterse en la Liguilla de Primera B.

Al analizar el empate, el defensor comentó: "Nos quedamos con gusto a poco. Pudimos hacer más. Fuimos ampliamente superiores. Pero el empate deja con gusto amargo, quedamos a cinco de la Liguilla".

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