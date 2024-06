Programación octavos zonales Copa Chile: se definen siete clasificados este domingo

Los octavos de final zonales de la Copa Chile seguirán su curso este domingo 16 de junio con siete enfrentamientos, aunque pudieron ser más, pero las condiciones climáticas obligaron a posponer los duelos de Colo Colo vs Colegio Quillón y Universidad Católica vs Glorias Navales.

Los primeros en salir a la cancha a partir del mediodía serán Trasandino de Los Andes ante el actual líder de la Primera B, Deportes La Serena. Luego, Alas Portuarias recibirá a Deportes Puerto Montt, y a partir de las 15:00 horas se disputarán cinco encuentros en simultáneo.

Sau Temuco recibirá a Ñublense de Chillán, mientras que Lautaro de Buin hará lo propio frente O´Higgins de Rancagua, y Santiago City será local ante Palestino.

En los dos duelos restantes, Deportes Rengo se medirá ante Deportes Santa Cruz, y General Velásquez buscará la hazaña frente a Curicó Unido.

Entre los clasificados a los cuartos de final zonales tras los partidos de ayer sábado destacan Cobreloa, Deportes Temuco, Audax Italiano, Real San Joaquín, entre otros.

PROGRAMACIÓN OCTAVOS DE FINAL ZONALES COPA CHILE

12:30: Trasandino vs. Deportes La Serena - Estadio Regional de Los Andes

14:00: Alas Portuarias vs. Deportes Puerto Montt - Estadio ANFA de Aysén

15:00: Deportes Rengo vs. Deportes Santa Cruz - Estadio Municipal de Rengo

15:00: SAU Temuco vs. Ñublense - Estadio Germán Becker

15:00: Lautaro de Buin vs. O’Higgins - Estadio Municipal de La Pintana

15:00: Santiago City vs. Palestino - Estadio Municipal de San Joaquín

15:00: General Velásquez vs. Curicó Unido - Estadio Municipal Augusto Rodríguez

PURANOTICIA