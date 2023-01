Presidente de Ñublense le cerró la puerta a última petición de Jaime García

Tras la exigente victoria sobre Magallanes, el técnico de Ñublense, Jaime García, sorprendió a todos con una particular petición a la dirigencia de los diablos rojos.

Resulta que el entrenador solicitó que el club retenga al defensa Nicolás Vargas, otrora capitán de los chillanejos, quien finalizó contrato y no llegó a acuerdo para extender su vínculo.

Pero todo parece indicar que el deseo del "Búfalo" no se cumplirá. Así lo hizo saber el presidente del cuadro ñublino, quien decidió dar su veredicto definitivo sobre la situación del zaguero.

"¿El técnico a quién le dijo? ¿Qué lo llamara a quién?" Para mí es caso cerrado. Ya respondí varias veces, agregar más cosas no corresponde. No es el único jugador que terminó contrato y se fue", sostuvo el ex futbolista en conversación con Radio Ñuble.

Eso sí, el dirigente subrayó que "el mercado no está cerrado para nosotros. Tenemos que ver e intentar traer jugadores que realmente sumen".

