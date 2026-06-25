Presidente de D. Limache califica de "rumores sin base" el presunto interés de Colo-Colo por Jean Meneses

Jean Meneses sería uno de los jugadores que pretendería Colo-Colo como refuerzo en este mercado invernal de fichajes, de cara a la segunda parte de la temporada 2026.

Frente a esto, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, le mandó un ultimátum al propio jugador si es que desea incorporarse al "Cacique".

"A nosotros como club nadie nos ha contactado… Por ahora son rumores sin base", comenzó diciendo el timonel del conjunto "tomatero" en conversación con AS Chile.

"Si él se quiere ir a Colo-Colo, yo le di a él y a su representante un plazo que se cumple la próxima semana", añadió, junto con agregar que "los jugadores que estén acá tienen que estar 100% comprometidos y mentalizados".

Por último, Villegas insistió en que si el jugador "se quiere marchar, el club que lo busca tiene que dejar una oferta formal con base en las condiciones que nosotros dejamos estipuladas".

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