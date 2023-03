Presidente de Blanco y Negro por sorteo de Copa Libertadores para Colo-Colo: "Estamos encantados de tener este desafío"

Colo-Colo conoció a sus rivales en la Copa Libertadores 2023, luego de que se realizara el sorteo de la fase grupal.

La ceremonia arrojó que el "cacique" quedara en el Grupo F, donde enfrentará al poderoso Boca Juniors de Argentina, además de Deportivo Pereira de Colombia y Monegas de Venezuela.

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se mostró entusiasmado de poder desafiar al cuadro "xeneize", seis veces campeón del torneo continental.

"Todos los grupos son difíciles en Copa Libertadores, no hay grupos fáciles, pero es entretenido. Estamos encantados de tener este desafío y entusiasmados de que empiece luego, porque además está la opción de reeditar nuestros partidos con Boca", reconoció a ESPN el timonel de la concesionaria que administra al conjunto "albo".

"Es el segundo mayor torneo de la Copa, así es que es un gran desafío, pero nos gustan los desafíos y hay que jugar de igual a igual con todos los equipos de Sudamérica", añadió.

Eso sí, el directivo no quiso profundizar en la realidad del elenco argentino: "No lo he visto, pero Boca siempre será un rival difícil y en partidos internacionales siempre sacan a relucir su garra".

