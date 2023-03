Presidente de Blanco y Negro por incidentes en el Superclásico: "Hay que hacer una buena investigación y tomar todas las medidas"

Continúan las reacciones por el Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile disputado en el estadio Monumental, aunque no por el pobre nivel mostrado por ambas escuadras en el deslucido empate sin goles, sino por los incidentes previo y durante el cotejo como el ataque al bus de los "azules" y el lanzamiento de proyectiles al césped (incluida una cortapluma abierta).

Por eso, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, anunció que se investigarán los hechos ocurridos durante el derbi en el reducto de Macul.

"Tengo que enterarme de eso bien primero antes de dar una opinión. Pero no es fácil, saben todos los problemas que hay. Yo condeno todo acto de violencia, es impropio de esto que debería ser una fiesta del fútbol. No tengo problemas en condenar algo que no corresponda", expresó el timonel del "cacique".

"De todas las cosas que hayan ocurrido hay que hacer una buena investigación y tomar todas las medidas para que no vuelva a ocurrir. A la directiva de la U le ofrecí todo el apoyo posible. Fui en el entretiempo a conversar con ellos, a ofrecerles las disculpas y ver cómo estaban", añadió.

Sobre el empate sin goles, Stöhwing sostuvo: "Tiene un valor importante, claro. Mantener eso que tiene harto tiempo (la racha sin derrotas ante la U), contento por ese lado, pero debíamos haber ganado".

