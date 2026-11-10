Preocupación en Colo-Colo: Javier Correa podría dejar el club por motivos familiares

En Colo-Colo todavía celebran la obtención del Campeonato Nacional 2026, título que consiguieron el pasado domingo tras imponerse agónicamente a Ñublense en Chillán y conquistar la anhelada estrella 35.

Sin embargo, en medio de los festejos, una noticia encendió las alarmas en el Estadio Monumental: Javier Correa, una de las grandes figuras del equipo y pieza clave en la campaña del título, podría abandonar el Cacique de cara a la próxima temporada.

La información fue revelada por el periodista Cristián Caamaño en radio Agricultura, donde aseguró que la eventual salida del delantero argentino estaría relacionada con motivos familiares y no con problemas deportivos o de comportamiento.

"Me decían anoche, gente muy cercana a Colo-Colo y que me merece toda la credibilidad... me decían ojo con el caso Javier Correa, hay un tema ahí muy potente, no por su comportamiento, sino que por un tema familiar", sostuvo el comunicador.

En esa misma línea, Caamaño entregó más antecedentes sobre la situación del atacante y dejó entrever que su continuidad en el conjunto albo estaría seriamente comprometida.

"Es muy probable que Correa no continúe. Las señales adentro del club es que no va a seguir. Es por un tema familiar, por todo lo que ha vivido, su familia ya no quiere vivir en Chile, lamentablemente, y eso sí que sería un golpe para Colo-Colo", añadió.

De concretarse su partida, sería una baja sensible para el equipo dirigido por su actual cuerpo técnico, considerando el protagonismo que tuvo Correa durante la campaña que terminó con la conquista del título nacional.

No obstante, el delantero tiene contrato vigente con Colo-Colo hasta diciembre de 2027, por lo que una eventual salida deberá ser abordada y negociada con la dirigencia de Blanco y Negro.

PURANOTICIA