Prensa portuguesa recuerda histórico triunfo de Chile en 2017 como antesala del amistoso ante la Roja

La selección chilena volverá a medirse frente a Portugal este sábado, en un duelo amistoso correspondiente a la presente fecha FIFA que se disputará desde las 13:45 horas de Chile en el Estadio Nacional do Jamor.

El encuentro será el primero de los dos compromisos programados para la Roja durante esta ventana internacional y marcará un nuevo capítulo en la historia entre ambas selecciones.

Aunque el partido no ha generado una gran expectación en los medios portugueses, el portal Noticias Ao Minuto realizó una previa del encuentro recordando uno de los episodios más dolorosos para el combinado luso: la eliminación sufrida ante Chile en las semifinales de la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

En su análisis, el medio evocó lo ocurrido en la ciudad rusa de Kazán, donde la Roja logró una histórica clasificación a la final tras imponerse en la definición por penales.

La publicación hizo referencia a la denominada "decepción de Kazan", señalando que si bien actualmente la selección chilena atraviesa un complejo presente deportivo, en el pasado fue protagonista de uno de los golpes más duros para Portugal.

En ese contexto, apuntaron que el elenco nacional "atraviesa una crisis, tras haber quedado último en la fase de clasificación sudamericana, pero en el pasado fue responsable de la decepción de Portugal".

Asimismo, recordaron la dramática tanda de penales que selló la clasificación chilena.

"En Kazán, tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga, el equipo entonces dirigido por Fernando Santos se desmoronó y acabó perdiendo 3-0, con Ricardo Quaresma, João Moutinho y Nani fallando sus respectivos penaltis", señalaron.

El medio portugués también repasó la composición actual del plantel luso y destacó que apenas cuatro futbolistas permanecen desde aquella semifinal disputada hace casi una década.

Según detallaron, los únicos "sobrevivientes" de esa jornada son Bernardo Silva, Nélson Semedo y José Sá, además del histórico capitán Cristiano Ronaldo, quien también fue parte del equipo eliminado por la Roja.

Más allá del inolvidable triunfo chileno en Rusia 2017, el balance histórico favorece al conjunto europeo.

Considerando tanto partidos oficiales como amistosos, Chile y Portugal se han enfrentado en cuatro ocasiones, con un registro de dos empates y dos victorias para los lusos.

Por ello, el duelo de este sábado aparece como una nueva oportunidad para que la Roja vuelva a desafiar las estadísticas y rememore una de las noches más memorables de su historia reciente frente al combinado portugués.

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