Prensa internacional reacciona a la presunta oferta de Colo-Colo por Vozinha: "La sensación del Mundial de 2026"

Colo-Colo podría remecer el mercado invernal del fútbol chileno con el fichaje de Josimar José Évora Dias, más conocido como "Vozinha", portero que destacó con Cabo Verde y por quien en las últimas horas, ya habría realizando una oferta formal.

Y la noticia rápidamente traspasó fronteras y generó la reacción de la prensa internacional. que no quedó indiferente ante la chance de que el meta mundialista arribe al cuadro albo.

Por ejemplo, en Argentina, TyC Sports publicó declaraciones del cancerbero para revelar el equipo que ahora está tras sus pasos. "'Que me quiera como futbolista, no por marketing': el pedido de Vozinha y la oferta de un grande de Sudamérica", tituló el medio trasandino.

En tanto, Río Negro, también de Argentina, sostuvo: "Vozinha, arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026, es pretendido por un gigante de Sudamérica".

Luego, profundizó: "Colo-Colo ya realizó un ofrecimiento formal para quedarse con el experimentado guardameta. El conjunto chileno busca incorporar un arquero con recorrido para reforzar un puesto en el que actualmente apuesta por Gabriel Maureira, de apenas 19 años".

Por su lado, Récord de México tituló: "Vozinha recibe oferta para jugar con el Colo-Colo de Chile".

Por último, el sitio Sapo de Portugal comentó: "Colo-Colo presenta una oferta por Vozinha, la sensación del Mundial de 2026".

(Imagen: @vozinha1)

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