Prensa española asegura que Alexis Sánchez no renovará su contrato con el Sevilla

Alexis Sánchez terminó su contrato con el Sevilla este martes, por lo que su continuidad en el conjunto andaluz quedó en suspenso de cara a la próxima temporada. Sin embargo, este miércoles, desde España surgieron informaciones que apuntan a que el delantero chileno no seguirá en el cuadro nervionense, pese al destacado cierre de campaña que protagonizó.

La información fue dada a conocer por el diario Marca, que aseguró que la situación del bicampeón de América con la Roja cambió de manera significativa durante las últimas horas.

"Alexis Sánchez finalmente no renovará su contrato con el Sevilla, así que abandonará de forma definitiva la disciplina blanquirroja. En principio, ambas partes mantenían una predisposición absoluta con vistas a prolongar su relación un año más", publicó el citado medio.

"No obstante, las negociaciones entre Alexis y el Sevilla se han terminado encallando. Por lo tanto, ante la imposibilidad de alcanzar un punto de encuentro, el club y el futbolista han decidido separar sus caminos, de forma que el Niño Maravilla se despedirá en las próximas horas", añadió la publicación.

Por ahora, ninguna de las partes ha oficializado la información, por lo que habrá que esperar si durante la jornada existe un pronunciamiento del club o del futbolista. De confirmarse la noticia, Alexis Sánchez deberá buscar un nuevo destino para dar continuidad a su carrera profesional.

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