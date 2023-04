Portero de Wanderers fue detenido por hurto en supermercado de Concón: Eduardo Miranda explicó que "fue un malentendido"

El oscuro presente que tiene Santiago Wanderers en lo deportivo, esta semana trascendió a lo extrafutbolístico. Y es que luego que el volante Pablo Corral fuera acusado de lanzar consignas racistas contra Job Bogmis, jugador camerunés de Universidad de Concepción; ahora se reveló otra preocupante información.

Eduardo Miranda, portero del elenco caturro, fue detenido el pasado 17 de abril por el delito de hurto simple, ilícito que habría cometido a las 18:15 horas al interior del supermercado Líder Express de la calle Las Hiedras, en la comuna de Concón.

Las cámaras de televigilancia mostraron que cuando el futbolista de 30 años se aprestaba a salir del recinto, fue abordado por los guardias de seguridad, quienes lo instaron a devolver la mercadería que no pagó. El nacido en Limache argumentó que no se dio cuenta de lo indicado y que regresaría a pagar los artículos de aseo que llevaba en una bolsa ecológica.

Pese a ello, los trabajadores retuvieron al golero, quienes además llamaron a Carabineros para que lo condujeran a la respectiva unidad policial, desde donde fue liberado horas más tarde de esa misma noche, por instrucción del fiscal.

Desde la Fiscalía de Viña del Mar se explicó que lo ocurrido no compromete gravemente el interés público, motivo por el cual no se inició una persecución penal por el delito de hurto simple contra el futbolista caturro. Y es que según indicaron desde el supermercado, los productos sin pagar tenían un costo de $37.360.

A través de su cuenta en Instagram, Eduardo Mirando explicó que "en ningún momento yo quise quedarme o robar los artículos de aseo que llevaba en una bolsa aparte en el carro de compras (cosa que siempre hago). Sólo fue una distracción y olvido que tuve al momento de pagar todo lo demás que llevaba".

El ex Deportes Limache también dijo que "al pasar la caja, el guardia me paró y me dijo que no había pagado las cosas que llevaba en la bolsa. Al darme cuenta que tenía razón, le pido disculpas, que no me di cuenta, que no tenía problemas en pagarlas, que fue un malentendido. Me pasaron a una sala, me dijeron que esperara para resolver el tema. Esperé alrededor de 2 horas y posteriormente llegó Carabineros y me llevaron detenido y esposado por hurto. En ningún momento los guardias ni gente del supermercado me dieron la posibilidad de pagar las cosas".

Por último, dijo que "la gente que me conoce sabe que esos no son mis valores ni principios, que traigo de mi hogar. Es primera vez que vivo algo así y me veo vinculado en algo como esto. Fue muy vergonzoso. Pido disculpas a mi gente de Wanderers por hacerlos pasar este mal rato. Sólo aclararles que fue un malentendido".

