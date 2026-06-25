“Por favor, llévense a Beccacece a Chile”: Álex Aguinaga destroza al DT en la previa del partido crucial de Ecuador ante Alemania

Ecuador se jugará este jueves su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Sebastián Beccacece necesitará una auténtica hazaña para seguir con vida en el torneo, ya que deberá derrotar a la poderosa Alemania para avanzar a la siguiente ronda.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro del combinado ecuatoriano, Beccacece ya adelantó que no continuará en el cargo en caso de una eliminación. Sin embargo, las críticas hacia su gestión ya comenzaron a surgir desde voces autorizadas.

Uno de los que cuestionó con dureza el trabajo del entrenador fue Álex Aguinaga, histórico referente de la selección ecuatoriana, quien incluso lanzó un llamativo mensaje dirigido a Chile.

"Por favor, llévense a Beccacece a Chile", reconoció el ex volante en conversación con Las Últimas Noticias.

El otrora seleccionado ecuatoriano profundizó sus cuestionamientos y calificó el proceso del técnico argentino como una apuesta equivocada.

"Su trabajo ha sido deficiente y lo dije durante las eliminatorias, lo que me costó ser criticado en mi país. Es una apuesta fallida porque nos intentaron vender a un símil de Jorge Sampaoli, un DT ofensivo, y llegó algo nada que ver", añadió.

Aguinaga también lamentó que el entrenador no lograra potenciar las fortalezas de una generación que considera histórica para Ecuador.

"Se nos juntó una generación, la mejor de la historia, en los mejores equipos como Chelsea, PSG y Arsenal, pero son jugadores defensivos y había que buscar complemento ofensivo. Eso no lo hizo Beccacece. Se conformó con un equipo defensivamente sólido. Es tan defensivo como los que tuvimos antes que él y nunca logró superar nuestro gran déficit que es convertir goles, algo que ha quedado más que claro en este Mundial".

Respecto al desempeño de Ecuador en la cita planetaria, Aguinaga admitió que el escenario actual está lejos de las expectativas iniciales.

"Calculábamos que llegaríamos al tercer partido ante los alemanes a disputar el primer lugar del grupo y no a rasguñar la clasificación a segunda fase. En Ecuador no había esperanza desmedida. Sabíamos de nuestro déficit ofensivo y por eso es que intentamos bajar los niveles de expectativas", sostuvo.

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