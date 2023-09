Pérez y el futuro de Pellegrino en la U: "Tenemos la convicción de tratar de respetar un proceso"

Después de que Universidad de Chile cayera ante Deportes Copiapó y profundizara su crisis al sumar ocho partidos sin conocer la victoria, se comenzó a hablar de que el técnico Mauricio Pellegrino podría dejar la banca del cuadro estudiantil.

Sin embargo, en la semana el presidente de Azul Azul, Michael Clark, aseguró que la idea es que el entrenador termine su contrato. Y este viernes Cecilia Pérez, vicepresidenta de la concesionaria, insistió en intentar respetar el proceso del DT esta temporada.

"A diferencia de otros años, donde una mala temporada llega a tener tres o cuatro técnicos, tenemos la convicción este año de tratar de respetar un proceso. Pero eso hay que hablarlo paso a paso. El desafío de este lunes contra Audax Italiano es importante, vamos a ese partido y vemos que se hace, paso a paso", expresó la ex ministra del Deporte.

Además, recalcó que no pudieron reforzar al equipo como querían por temas financieros: "Ningún equipo pudo reforzarse como hubieran querido. Quien no querría traer a todos los jugadores. Pero se da no solo por temas de mercado, también por temas financiero. Cuando uno es dirigente, no solamente es hincha. Hay que ser responsable institucionalmente con los recursos".

Por último, Pérez lamentó la negativa racha: "Estamos dolidos. La institución más grande del futbol chileno se merece otros resultados, sobre todo por los hinchas".

