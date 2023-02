Pepe Rojas tras anunciar su retiro del fútbol: "Me quedo con los títulos ganados"

José Rojas anunció su retiro del fútbol profesional y puso fin a una carrera de 20 años, donde fue multicampeón con Universidad de Chile, incluyendo el histórico título de la Copa Sudamericana 2011, y fue parte del plantel de la Selección chilena que ganó la Copa América 2015.

Ahora, el retirado zaguero repasó su trayectoria, donde rescató los trofeos alcanzados con el cuadro azul y el torneo continental con la Roja.

"Me quedo con los títulos, con la Sudamericana y la Copa América, y con ser capitán de la U. Es algo que uno siempre mira de afuera y creo que representé los valores del equipo. Tampoco me puedo olvidar del cariño de la gente en todas las ciudades que estuve. Solo me queda la espinita del descenso con San Luis", reconoció en entrevista con Las Últimas Noticias.

Sobre el anuncio de retirarse, "Pepe" sostuvo que "lo que me tiene más sorprendido es el cariño de las personas. Nunca dimensioné el aprecio y eso es lo que más me ha emocionado desde que decidí anunciar mi retiro del fútbol. En verdad que se me han caído mis lagrimones leyendo los mensajes de la gente. Era una decisión que estaba tomada y no había vuelta atrás. Y aclaro que no me había dado cuenta que mi anuncio fue un día 13, el mismo número que ocupaba cuando jugaba".

"Ahora soy exfutbolista y lo tengo asumido. También tengo claro que no puedo vivir de los recuerdos, que son muchos y bonitos. Fueron lindos momentos, pero también hubo cosas poco gratas, pero ya está. Pasé a la otra vereda, donde comienza una nueva vida con mi familia. Quiero estar con mi esposa, con mis hijos Bautista y Borja, que recién tiene nueve meses. Sé la importancia de estar con mis hijos, porque mi papá murió cuando tenía 12 años por una diabetes que no se cuidó", añadió.

Sobre su futuro, Rojas dijo que está analizando irse a Miami: "Siempre fui precavido, pensando justamente en el retiro. Voy a cumplir 40 años y empieza otra parte de mi vida. Uno de los proyectos más avanzados es instalarnos con una productora ligada a influencers. También hacer eventos enfocados en ese nicho. Tengo unas inversiones en bienes raíces y en una inmobiliaria que es un proyecto que está en marcha y que está centrados en terrenos en Chiloé".

Finalmente sostuvo que "tengo que hacer el curso de entrenador y estudiar para ser director deportivo. No es que ahora me vaya a dedicar a algo relacionado con el fútbol pero en algún momento nos vamos encontrar y tengo que estar preparado".

PURANOTICIA