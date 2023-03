Pellegrino tras empate de la U: "Al equipo lo veo cada vez con más herramientas para responder"

Universidad de Chile no pudo conseguir su cuarta victoria consecutiva en el Campeonato Nacional al resignar un empate a 1 el jueves frente a Unión La Calera en el estadio Santa Laura, por el inicio de la séptima fecha del certamen.

Por eso, el plantel azul y el técnico Mauricio Pellegrino terminaron con frustración el cotejo y el estratego argentino expresó que "fue un partido muy difícil, tuvimos un buen inicio, después se cortó el partido, muy disputado. Encontramos pocos espacios para buscar el segundo gol".

"Si bien, no hicimos mucho para anotar un segundo gol, yo creo que el rival hizo menos para merecer ese gol. El resultado es muy ajustado. Tenemos cosas buenas, pero tenemos que arreglar, corregir. No nos desordenamos nunca y siempre buscamos ganar el partido", añadió.

Sobre el estado del campo de juego, el DT trasandino sostuvo que "está claro que no es una cancha que esté al 100%, pero estaba para los 22 jugadores. Esta es la realidad, en la U nos cuesta un poco más encontrarnos, tenemos nuestro lugar, hemos hecho un esfuerzo para alquilar este campo, pero nadie se imaginaba lo del césped, tenemos que adaptarnos y seguir".

Por último, dijo que "cada partido es diferente, no siempre se reacciona igual. Creo que el equipo no se desorganizó, seguimos buscando, intentando. Hay cosas que nos ayudaron, otras no. Al equipo lo veo cada vez con más herramientas para responder. Si alguien merecía ganar este partido, éramos nosotros".

PURANOTICIA