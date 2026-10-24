Pellegrini valora el presente del Betis y evita comparaciones con el año pasado

Un presente dulce es el que está atravesando el Real Betis de Manuel Pellegrini, que a mitad de semana cosechó su tercera victoria en igual cantidad de partidos de UEFA Champions League, mientras que en La Liga se encuentra en la parte alta de la tabla.

A pesar este buen arranque, en la previa del choque de mañana con Celta de Vigo, el "Ingeniero" evitó entrar en comparaciones con el curso pasado, el cual les permitió conseguir una histórica segunda clasificación al certamen europeo.

"Estoy muy contento con la plantilla que tenemos en estos momentos, igual que en años anteriores. Es injusto comparar un momento con una temporada. No sé si era mejor o no pero consiguió la Champions, igual que hace años atrás se ganó la copa. No hay que comprar, los momentos son distinto", planteó el chileno en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el entrenador bético indicó que "estamos en un momento en el que la plantilla está pasando un buen momento y eso me permite tener más variantes. No hay un once titular, porque todos cuando salen están con un rendimiento alto y es lo que uno exige todos los días en los entrenamientos. Tenemos que mantener esos rendimientos individuales en las tres competiciones".

Con respecto al rival de este domingo, el adiestrador del elenco andaluz destacó que "viene con la moral muy arriba, en un recinto complicado. El Celta se hace respetar en casa. Horas más o menos, desgasta jugar el jueves y luego domingo, pero no es algo decisivo para la competición. No podemos esperar encontrar un rival más fácil porque llegó más tarde".

Pellegrini también analizó la sequía goleadora que arrastra el brasileño Antony, una de las principales figuras del equipo. "Es un jugador que está corriendo mucho, que está recuperando balones, que está metido en muchas jugadas. A lo mejor por un exceso de ansiedad le está faltando ese pase final o esa definición final, pero es un jugador que en el funcionamiento del equipo nos está aportando mucho y ya se le saldrán los goles", precisó.

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