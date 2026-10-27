Pellegrini recuerda el "Alcorconazo" previo a debut del Betis en Copa del Rey: "Uno más de los 1.600 partidos que he dirigido"

El Betis de Manuel Pellegrini se alista para debutar en la Copa del Rey 2026-2027. Este miércoles visitarán al modesto CD Artístico Navalcarnero, cuadro que milita en la cuarta división del fútbol español, en un partido que se disputará en el Estadio Municipal de Santo Domingo.

Será el retorno del técnico chileno al recinto donde vivió su mayor vergüenza como DT del Real Madrid, cuando en 2009 sufrió una estrepitosa goleada por 4-0 frente a la AD Alcorcón.

En la antesala al cotejo, el "Ingeniero" revivió ese doloroso episodio que vivió en su paso por la banca del conjunto "merengue", aunque le bajó el perfil.

"Como muchas otras sorpresas que se han producido en la Copa del Rey, se produjo esa contra Real Madrid. Es parte de la trayectoria de los técnicos, la tengo yo también. Uno aprende mucho de traspiés importantes, pero no pasa más allá de uno de los mil 600 partidos que he dirigido", reconoció el DT nacional.

"Uno siempre de los traspiés tiene que aprender. No el el único que he tenido en mi carrera, algunos fueron mucho más importantes que ese", añadió.

Además, agregó: "Es un hecho que sucedió por diversos motivos que tampoco tiene importancia analizar después de 15 años. No le doy más relevancia de la que tuvo en ese momento: quedar eliminado de la Copa del Rey el Real Madrid ante un rival de menor categoría".

Por último, Pellegrini sentenció: "No he vuelto a analizarlo, uno saca las enseñanzas. Hay que seguir pensando hacia adelante".

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