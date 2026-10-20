Pellegrini defiende el uso del VAR, pero remarca que el árbitro "tiene que tener siempre la autoridad"

En vísperas del duelo de este miércoles ante Feyenoord por la tercera fecha de la Champions League, el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, repasó la controversia que se tomó la derrota por 2-5 sufrida el fin de semana ante FC Barcelona.

En dicha ocasión, el árbitro cedió ante las presiones de los futbolistas blaugranas y fue al VAR para revisar la validez de un gol anotado por Giovani Lo Celso, el cual terminó anulando.

A raíz de lo ocurrido, el director técnico del cuadro verdiblanco dijo este martes que el sistema de videoarbitraje "nunca deja de ser una ayuda. La posibilidad de revisar una acción una segunda vez, pero la autoridad tiene que tenerla siempre el árbitro y esa relación árbitro-VAR es lo que hay que mejorar. Mantengo mi convicción de que el VAR ayuda muchísimo a cometer menos errores".

Con respecto al estado anímico de sus pupilos, el "Ingeniero" afirmó que "las 24 horas siguiente a una derrota o una victoria son para disfrutarlas cuando uno gana y para pasar la amargura cuando uno pierde. El marcador está hecho, lo que sucedió, sucedió, y solo pensamos en el partido de Champions de mañana y no en el partido de Liga".

Al ser consultado por las rotaciones para el choque de este miércoles, el chileno remarcó que "para mí todos los jugadores son importantes. Jugando ocho partidos en 27 días hay que tener una dosificación, son muchos las variantes que uno analiza antes de hacer el once y estimamos el mejor equipo inicial ante el Barcelona y mañana haremos lo mismo. Que alguien no haya jugado el partido anterior no quiere decir que vaya a jugar el siguiente".

Por último, el estratego se refirió al estado de la cancha en el estadio La Cartuja, el cual fue ampliamente criticado por su parte del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, quien no dudó en decir que "no es un césped de nivel Champions League".

"Normalmente el césped estuvo impecable, desgraciadamente se produjo un hecho de jugarse tres partidos seguidos y las reparaciones son más difíciles. Ojalá se repare rápido, si el césped está mal somos perjudicados igual que el otro equipo. Afecta a los dos por igual", cerró Pellegrini.

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