Pavez por ausencia de Vidal en la Roja: "Para mí es el mejor de la historia, pero la decisión es del técnico"

Faltan dos días para que la Selección chilena enfrente a Perú por su debut en la Copa América de Estados Unidos 2024, y en el plantel de la Roja ya palpitan el estreno.

En ese sentido, Esteban Pavez atendió a los medios desde suelo norteamericano, desde donde se refirió a la ausencia de Arturo Vidal en el "Equipo de Todos".

Sobre su nominación, expresó: "Me puso muy contento, quería estar. Cuando no salí en la primera nómina para el partido contra Paraguay me dolió un poco, pero sabía que era importante lo que tenía que hacer en mi club para estar acá. Me lo tomo como un premio al esfuerzo que he hecho toda mi carrera. Todo me ha costado demasiado y nunca he bajado los brazos. He tenido buenos y malos momentos, pero siempre dejo todo y creo que estar acá es parte de eso".

Respecto a la ausencia del "King", sostuvo: "Todos sabemos lo que es Arturo. Para mí es el mejor de la historia, pero la decisión de que él esté acá o no es netamente del técnico. Eso deberían preguntárselo a él, pero Arturo está contento y eso es importante para nosotros".

En cuanto al estado físico de Claudio Bravo, quien es duda para el debut, comentó: "Creo que va a llegar. Todos sabemos que es un gran profesional, es el capitán y obviamente que estará al cien por ciento el día viernes".

Por último, Pavez abrodó el posible fichaje de Mauricio Isla en Colo-Colo: "Hemos hablado un poco, pero todavía no hay nada concreto. No sé todavía si va a llegar. Esperemos que sea lo mejor para él y para Colo-Colo, que obviamente es mi equipo".

PURANOTICIA