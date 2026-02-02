Paulo Díaz: "Se habló mucho de mi salida de River, pero le di vuelta la mano al técnico"

Parecía que Paulo Díaz iba a partir de River Plate en este inicio de temporada 2026, pues desde hace semanas que la prensa argentina lo daba fuera del cuadro "millonario" al perder la titularidad. Sin embargo, finalmente el defensa chileno se quedó porque ninguna de las ofertas que llegó fue satisfactoria para el club, según confirmó la semana pasada el técnico Marcelo Gallardo.

Y la noche del domingo el zaguero nacional volvió a ser estelar y estuvo presente en el empate sin goles frente a Rosario Central.

Tras el cotejo, el seleccionado criollo reconoció en diálogo con TNT Sports que estaba "ansioso" por volver a jugar: "Se habló mucho de la salida, pero estamos acá. Creo que di vuelta lo que era una salida, hoy me siento muy contento acá, me siento bien físicamente y un partido difícil lo afronté de la mejor manera".

"A fin de año se me dijo que tenía que salir, en el tránsito de la salida me dije a mí mismo que tenía que trabajarme bien sea que sea donde vaya o para quedarme acá. Creo que lo hice de la mejor manera, le di vuelta la mano al técnico (Marcelo Gallardo) y hoy está contento", añadió.

Además, agregó: "Rosario Central es uno de los mejores equipo, el torneo anterior fue el que más puntos sacó, tiene grandes jugadores. Fue un partido duro para mí y volver de esta manera me pone muy contento".

Por último, sobre su futuro, Díaz confirmó que por ahora permanecerá en River: "Este mercado sí. Después se pueden dar otras cosas, pero hoy estoy enfocado en esto. El técnico se me acercó a hablar y le dije que tenía las ganas de seguir acá".

PURANOTICIA