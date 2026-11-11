Paulo Díaz queda fuera de la Roja por lesión para los amistosos ante Colombia

El defensor sufrió una patología en la cadera izquierda cuya recuperación excede el periodo de la fecha FIFA, sumándose a la baja previa de Benjamín Kuscevic. Debido a esta ausencia, el técnico Nicolás Córdova decidió convocar a José Movillo, zaguero de 19 años de O'Higgins, para los compromisos en Cali y Santiago.
La Selección chilena ya trabaja de cara a los amistosos ante Colombia, correspondientes a esta fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, en la antesala de los encuentros frente al combinado cafetalero, la Roja sufrió una nueva baja.
Este miércoles, el combinado nacional informó, a través de un comunicado, que el defensa Paulo Díaz quedó al margen de los partidos que se disputarán en Cali y Santiago frente al conjunto tricolor.
"El jugador presenta una patología de cadera izquierda que limita su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo período de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria", informó la Selección.
Ante la ausencia del zaguero, el técnico Nicolás Córdova decidió convocar a José Movillo, defensor de O'Higgins de 19 años que ya registra citaciones a nivel juvenil.
Cabe consignar que la baja de Paulo Díaz se suma a la de Benjamín Kuscevic, quien fue liberado de la convocatoria durante el fin de semana debido a una lesión.
PURANOTICIA