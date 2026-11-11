Paulo Díaz queda fuera de la Roja por lesión para los amistosos ante Colombia

La Selección chilena ya trabaja de cara a los amistosos ante Colombia, correspondientes a esta fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, en la antesala de los encuentros frente al combinado cafetalero, la Roja sufrió una nueva baja.

Este miércoles, el combinado nacional informó, a través de un comunicado, que el defensa Paulo Díaz quedó al margen de los partidos que se disputarán en Cali y Santiago frente al conjunto tricolor.

"El jugador presenta una patología de cadera izquierda que limita su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo período de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria", informó la Selección.

Ante la ausencia del zaguero, el técnico Nicolás Córdova decidió convocar a José Movillo, defensor de O'Higgins de 19 años que ya registra citaciones a nivel juvenil.

Cabe consignar que la baja de Paulo Díaz se suma a la de Benjamín Kuscevic, quien fue liberado de la convocatoria durante el fin de semana debido a una lesión.

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