Paulo Díaz anticipó el partido contra Argentina y reveló su deseo de partir a Europa

Un duelo vital es el que afrontará la Selección chilena ante su similar de Argentina, donde el equipo que adiestra Ricardo Gareca intentará sumar al menos un punto para llegar con chances claras de clasificar a cuartos de final en la última fecha del grupo A de Copa América.

En la previa al crucial encuentro con la "Albiceleste", el defensa Paulo Díaz tomó la palabra en la Roja y dejó en claro que pese al buen presente del rival, vigente monarca del torneo y campeón del mundo en Qatar, irán en búsqueda del triunfo.

"Trataremos de plasmar nuestro juego en la cancha. Argentina es un rival muy difícil, pero intentaremos hacer nuestro juego para complicarlos a ellos también. No firmo un empate. Los partidos se juegan y nosotros queremos salir a ganar. Esperamos terminar con un resultado favorable", remarcó el zaguero.

Con respecto a Lionel Messi, el central reconoció que "es muy difícil analizar a un jugador de su envergadura, es de los mejores del mundo y su juego es impredecible. Más allá de la edad que tenga, es complicado marcarlo. Para nosotros, los más jóvenes de La Roja, será especial enfrentarlo".

Además, apropósito de su experiencia en el otro lado de la cordillera, destacó a otros futbolistas trasandinos, puntualizando que "hay jugadores de Argentina que fueron compañeros míos en River Plate, como Julián Álvarez, Franco Armani y Exequiel Palacios. Siempre es una vitrina grande jugar contra este tipo de selecciones. Será un partido muy especial para mí".

Por último, Díaz dejó en claro su deseo de buscar nuevos horizontes luego de cinco temporadas en el equipo de la banda sangre. "Me encantaría en algún momento jugar en Europa, creo que es el sueño de todos. Pero no han estado las ofertas, nadie ha querido hacer la compra, porque en River Plate no quieren, ellos solo compran. Siempre con la ilusión de poder estar en un gran equipo europeo, pero obviamente en River estoy muy contento", cerró.

