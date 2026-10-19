Partido entre Colo-Colo y D. Puerto Montt por la Copa Chile sufrió nueva suspensión ante pronóstico de lluvias

Se esperaba que Colo-Colo y Deportes Puerto Montt pudieran completar este martes 20 de octubre los 45 minutos restantes de la revancha de cuartos de final de Copa Chile, la cual fue suspendida en el entretiempo en el estadio Monumental por las intensas lluvias.

Sin embargo, albos y sureños tendrán que seguir esperando para definir la llave de ronda de ocho mejores de la competencia.

Es que este lunes, pese a que se analizó adelantar el cotejo dos horas antes (de las 18:00 a las 16:00 horas) y sin público, finalmente se oficializó la suspensión ante las fuertes lluvias que se pronostican entre martes y miércoles en la capital.

"Informamos a nuestros hinchas que, por instrucción de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y debido a la lerta climática que afecta a la zona, la ANFP ha definido la suspensión de la reanudación de los 45 minutos restantes del partido entre Colo-Colo y Deportes Puerto Montt", comunicó el Cacique en redes sociales.

"Lamentamos los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de nuestros hinchas ante esta situación", añadió el club.

Sobre la nueva reprogramación de la revancha, todavía no se sabe, por lo que O'Higgins seguirá esperando por el ganador de esta llave para las semifinales.

Consignar que Colo-Colo se impuso por 1-0 a Deportes Puerto Montt en la ida disputada en el Chinquihue y ganaba por la cuenta mínima en la suspendida revancha en el Monumental.

PURANOTICIA