Particular encuentro se robará todas las miradas: Conoce la programación de la décima fecha del Campeonato Nacional 2024

La acción por el Campeonato Nacional 2024 no se detiene y entre este viernes 26 y el lunes 29 de abril se disputará la décima fecha del certamen.

Todo arrancará el viernes con el duelo entre O'Higgins y Unión Española, a las 19:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

En tanto, el sábado resalta el cotejo donde Universidad Católica visitará al colista Deportes Copiapó a las 15:00 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Por su lado, el domingo el encuentro que se robará todas las miradas será el de Universidad de Chile, solitario líder del certamen, ante Huachipato, campeón vigente.

En tanto, ese mismo día, pero a las 18:00 en el Monumental, Colo Colo recibirá a Unión La Calera en busca de dejar atrás las dudas tras el amargo empate frente a Alianza Lima por Copa Libertadores.

La fecha se cerrará el lunes con el partido entre Audax Italinao y Cobresal, a disputarse a las 20:30 horas en el Bicentenario La Florida.

Esta es la programación completa de la décima fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 26 DE ABRIL

19:00 horas, O'Higgins vs. Unión Española, estadio El Teniente.

SÁBADO 27 DE ABRIL

15:00 horas, Deportes Copiapó vs. Universidad Católica, estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

17:30 horas, Ñublense vs. Cobreloa, estadio Nelson Oyarzún.

DOMINGO 28 DE ABRIL

12:30 horas, Everton vs. Coquimbo Unido, estadio Sausalito.

15:00 horas, Huachipato vs. Universidad de Chile, estadio CAP Huachipato.

18:00 horas, Colo Colo vs. Unión La Calera, estadio Monumental.

20:30 horas, Deportes Iquique vs. Palestino, estadio Tierra de Campeones.

LUNES 29 DE ABRIL

20:30 horas, Audax Italiano vs. Cobresal, estadio Bicentenario La Florida.

PURANOTICIA