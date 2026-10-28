Parlamentarios de Arica arremeten contra la ANFP tras desafiliación de San Marcos: “La mafia del fútbol fue más fuerte”

Este martes, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió desafiliar a San Marcos de Arica, cuando resta una fecha para el término de la fase regular de la Primera B. La decisión se produjo tras una denuncia presentada por el directorio de la ANFP por presuntos incumplimientos e irregularidades tributarias en el contrato del futbolista Kevin Flores.

El fallo generó una inmediata reacción en el Congreso Nacional, donde los parlamentarios ariqueños Vlado Mirosevic y Luis Malla manifestaron su indignación y cuestionaron la resolución que afecta al club nortino.

"Esto realmente da cuenta de la mafia del fútbol que quiso sacar por secretaría a San Marcos de Arica para privilegiar a otros clubes", sostuvo el senador Vlado Mirosevic a través de un video publicado en sus redes sociales.

Por su parte, el diputado Luis Malla también expresó su rechazo a la decisión y llamó a utilizar todas las instancias disponibles para revertirla. "Esto no puede seguir así, espero que se apele por todos los medios disponibles y que ganemos esa apelación, porque hoy día la mafia del fútbol fue más fuerte".

Finalmente, Mirosevic insistió en sus críticas y apuntó a un eventual trato favorable hacia otros equipos en la lucha por evitar el descenso. En esa línea, aseguró que "los dueños de algunos clubes quieren salvar a algunos que estaban descendiendo en la cancha. A nosotros nos quieren sacar por secretaría. Esto es inaceptable. Esperamos que la apelación sea contundente para mantenernos en Primera B".

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