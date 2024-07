París 2024: Eduardo Cisternas logró récord nacional en 400 metros libres en natación

Este sábado continuó la acción del Team Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el nadador Eduardo Cisternas brilló con luz propia en los 400 metros libres, batiendo el récord nacional.

Pese a comenzar rezagado en su recorrido, el criollo logró remontar y con un tiempo de 3 minutos, 51 segundos y 29 centésimas, superó con creces la marca que él mismo había impuesto en Tokio 2020 (3 minutos, 54 segundos y 10 centésimas).

Sin embargo, esto no le bastó y aunque terminó segundo de su ronda clasificatoria, finalizó 25° en la general, muy por debajo del tiempo de corte (3:45.75), y no pudo seguir avanzando.

De todas maneras, en conversación con Chilevisión, el atleta dijo estar "muy feliz, son casi tres segundos de mejora. Es una marca que he trabajado por ella, he pasado por varios entrenadores, todos me han enseñado cosas valiosas para este momento. No sé ni cómo explicarlo".

Eso sí, reveló que "había un par de personas que me tiraron la mala antes de nadar, pero le di vuelta a la situación y estoy muy contento con mi familia. Muchas gracias a todos".

"No puedo entender que cuando uno se está proyectando a los 20 años y con ganas de representar al país, existan algunos que te quieran perjudicar. Ellos sabrán por qué lo hicieron, siempre estuvo ahí la situación. Algunos pensaron que no podía, que no iba a nadar fuerte, que no iba a subir mi tiempo, pero yo simplemente nadé", complementó.

Por su parte Diego Parra, el más joven de la delegación nacional con apenas 16 años, tuvo debut y despedida en el tiro con arco, donde terminó 27° de entre 33 competidores, no pudiendo clasificar a la final.

Una suerte similar corrió la judoca Mary Dee Vargas, quien se estancó en la primera ronda de la categoría bajo los 48 kilos, luego de perder ante la española Laura Martínez.

"La competencia es breve, no se dio como yo quería. Había estudiado mucho a la rival. Quiero agradecer a mi familia y todos los que me apoyaron. Di mi 100%. No me voy contenta por el resultado, pero agradezco estar acá", dijo Vargas tras su actuación.

