Paraguay hace historia: elimina a Alemania por penales y avanza a octavos del Mundial

Paraguay escribió una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. Tras igualar 1-1 en 120 minutos de intensa batalla en el Estadio de Boston, la Albirroja se impuso por 4-3 en la tanda de penales y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Francia y Suecia.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro mostró personalidad desde el inicio. Apenas transcurrido un minuto de juego, Junior Alonso estuvo cerca de abrir la cuenta tras un tiro de esquina ejecutado por Julio Enciso, pero Manuel Neuer respondió con una notable intervención. Alemania contestó rápidamente con una ocasión de Deniz Undav, aunque su remate se fue por encima del travesaño.

Si bien el elenco germano tuvo mayor control del balón durante gran parte del primer tiempo, Paraguay fue mucho más efectivo cuando encontró espacios. A los 35 minutos llegó el premio para los sudamericanos mediante una excelente acción colectiva: Miguel Almirón habilitó a Mathías Galarza, quien envió un preciso centro para que Enciso conectara de cabeza y venciera a Neuer, desatando la celebración guaraní.

El inicio de la segunda mitad pudo ampliar la ventaja paraguaya. Enciso estuvo atento para aprovechar un error entre Joshua Kimmich y Neuer, aunque no logró concretar la oportunidad. Alemania reaccionó y encontró la igualdad a través de Kai Havertz, quien apareció en el área para conectar un centro de Florian Wirtz y decretar el 1-1 cuando el partido comenzaba a inclinarse hacia la desesperación europea.

Con el empate instalado, el encuentro ganó dramatismo y se encaminó al tiempo suplementario. Allí apareció la figura de Orlando Gill, quien sostuvo a Paraguay en los momentos más complejos. Alemania llegó incluso a celebrar un gol de Jonathan Tah cerca del descanso de la prórroga, pero la anotación fue anulada por una infracción previa sobre el portero paraguayo.

En el segundo tiempo extra, la presión alemana fue constante, pero Gill respondió una y otra vez. Su intervención más decisiva llegó en la última acción del partido, cuando evitó con una espectacular reacción un cabezazo a corta distancia que parecía destinado a sentenciar la clasificación germana.

La definición desde los doce pasos terminó de consagrar al arquero paraguayo. Gill contuvo los lanzamientos de Havertz y Nick Woltemade, mientras que Neuer mantuvo con vida a Alemania al detener el penal de Fabián Balbuena y tras el fallo previo de Antonio Sanabria. Sin embargo, cuando Tah desperdició su remate en la muerte súbita, Ronaldo Dejesús Canale asumió la responsabilidad y convirtió el disparo decisivo para sellar el histórico triunfo.

Paraguay celebró así una clasificación inolvidable ante una de las potencias tradicionales del fútbol mundial, firmando una de las mayores hazañas de su historia reciente y manteniendo vivo el sueño de seguir avanzando en la Copa Mundial 2026.

PURANOTICIA