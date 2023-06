Palestino se despide de Copa Sudamericana tras caer ante Fortaleza en Rancagua

Palestino dependía de sí mismo, pero no fue capaz de aprovechar la localía ni sus inmejorables ocasiones en la segunda mitad, perdiendo por 2-1 frente a Fortaleza y quedó eliminado en una dramática definición en el grupo H de Copa Sudamericana.

El conjunto árabe acumulaba una racha de cuatro duelos sin perder en el certamen, lo cual le permitió escalar hasta el segundo lugar con ocho puntos y quedar con la primera opción de avanzar a repechaje, superando en la tabla a San Lorenzo, que se medía a la misma hora con Estudiantes de Mérida.

Desafortunadamente para los dirigidos de Pablo Sánchez, no pudieron replicar ese buen momento en los primeros minutos del compromiso, donde el rival se instaló en terreno "baisano" y no le prestó la pelota al dueño de casa, que no lograba hilvanar acciones de peligro.

Fue en esa dinámica que el elenco brasileño llegó a la apertura de la cuenta a los 19 minutos, cuando Lucas Crispim se acomodó para el pie derecho y sacó un potente disparo que se coló en el ángulo, dejando sin opciones al portero César Rigamonti.

El local acusó el golpe. Aunque trataron de generar jugadas de peligro, lo cierto es que al margen de algunas arremetidas de Bruno Barticciotto y Misael Dávila, no inquietaban en gran medida a la zaga tricolor ni al guardameta Joao Ricardo.

Pero el inicio del complemento sería completamente diferente. Los "tetracolores" tomaron la iniciativa y por medio de Maximiliano Salas (57') y Barticciotto (62' y 72'), estuvieron muy cerca de emparejar las cifras ante un errático cuadro forastero.

Eso sí todo se pondría cuesta arriba para el combinado de colonia en los 75', cuando la visita estiró la diferencia con un golazo del ex delantero de Colo-Colo, Juan Martín Lucero. En paralelo, los "cuervos de Boedo" vencían 4-1 y desplazaban a la escuadra criolla en la clasificación.

De todas formas, los pupilos de "Vitamina" Sánchez no bajaron los brazos e inmediatamente descontaron a través de su capitán Agustín Farías (77'), que llenaba de ilusión a los hinchas presentes en El Teniente de Rancagua.

El "tino tino" siguió intentando revertir el resultado pero sin éxito, consumando así su eliminación del certamen continental, pese a tener la primera opción de avanzar y terminó en el tercer lugar de su zona con ocho unidades, las mismas que San Lorenzo, pero con peor diferencia de gol.

Ahora, Palestino deberá concentrar sus esfuerzos en Copa Chile, donde ya se instaló en semifinales de la Zona Centro Sur y en el Campeonato Nacional, en el cual marcha 11° con solo 19 puntos, a seis de los puestos de descenso. El viernes 7 de julio volverá a la acción visitando a Audax Italiano a partir de las 18:00 horas.

IMÁGENES:

PURANOTICIA