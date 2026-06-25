Países Bajos se impuso a Túnez y aseguró su clasificación a dieciseisavos del Mundial como líder del grupo F

Países Bajos venció por 3-1 a Túnez y avanzó a dieciseisavos de final del Mundial como líder del grupo F.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman tuvo una ráfaga en los primeros minutos que lo pusieron rápidamente en ventaja.

El gol inicial llegó a los dos minutos, tras un envío desde la banda, el capitán tunecino Skhiri convirtió en contra de su propia portería.

Luego, Van Dijk bajó un centro en el área y Brobbey apareció por el segundo palo para establecer el 2-0.

En el complemento, Túnez mejoró y alcanzó el descuento luego de Mastouri conectara de cabeza un córner ejecutado por Mejbri.

Pero las esperanzas de los africanos se esfumaron cuando "La Naranja Mecánica" estiró la ventaja. Van Hecke anotó de cabeza tras un centro de Reijnders, marcando el 3-1 definitivo.

Con el triunfo, Países Bajos, con siete puntos, se clasificó a la siguiente instancia como la mejor selección del grupo y se enfrentará, el lunes 29 de junio, a Marruecos en el estadio Monterrey.

(Imagen: FIFA)

PURANOTICIA