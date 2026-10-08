Padre de Vigouroux destaca su nivel en la Roja y agradece a Córdova por darle la oportunidad

Lawrence Vigouroux comienza a consolidarse como el arquero titular de la Selección chilena, luego de ser el portero estelar en los tres amistosos que la Roja disputó durante su gira por Norteamérica ante Canadá, Estados Unidos y México.

Uno de los que se refirió al buen momento del guardameta fue su padre, Hirian Vigouroux, quien aseguró que las buenas actuaciones de su hijo no le sorprenden.

"Me ponen muy feliz sus atajadas, pero no hay nada que a mí me sorprenda, porque lo estoy viendo jugar desde que era un pendejo, como desde los seis años. Sé que tiene mucho potencial y no es que quiera decir que mi hijo es el mejor, pero ahora, en Chile, Lawrence es lo mejorcito", reconoció en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Los comentarios de la gente, de periodistas, todos hablan muy bien de él, que juega bien con los pies, que tiene una reacción felina, que es alto, que le favorece mucho su 1,94 metros. Cuando salta, pasa los tres metros", añadió.

Por último, el padre de Vigouroux agradeció a Nicolás Córdova, técnico interino de la Roja, por la confianza que depositó en su hijo.

"Al entrenador Nicolás Córdova nadie lo quiere, pero a mí no me pasa eso. Lo conocí cuando jugamos con Portugal y estoy agradecido de Córdova porque le dio la oportunidad a mi hijo. A mí me cae muy bien", sentenció el progenitor.

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