Pablo Milad reacciona al fallo que revierte desafiliación de San Marcos de Arica: "Al final todo terminará en la cancha"

El caso de San Marcos de Arica se cerró en los tribunales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). La madrugada del jueves, el organismo de Quilín publicó el fallo donde la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revirtió la desafiliación del cuadro nortino, por lo que la Primera B tendrá este fin de semana su definición en el título, liguilla y descenso.

Y durante la tarde de este jueves, el presidente del ente rector del balompié nacional, Pablo Milad, reaccionó al caso del conjunto ariqueño.

Desde Colombia, donde acompaña a la Selección Chilena que jugará su primer duelo amistoso ante los "cafetaleros", se refirió al dictamen y lejos de mostrar repudio, se mostró feliz.

"Al final todo terminará en la cancha. Se acaban las especulaciones que habían de todos (lados), especialmente con acusaciones directas e indirectas, cruzadas. Hay que respetar la institucionalidad, como ha sido la característica de este directorio", expresó el timonel en diálogo con radio ADN.

Además, el exintendente del Maule comparó esta situación con lo que ocurrió con Curicó Unido hace unos años: "Recordemos que ese club, siendo yo expresidente, bajó de división durante mi administración, también se le restaron puntos. Aquí hay una visión objetiva de las cosas, no hay víctimas ni victimarios. Hay que respetar los veredictos de cada uno de los tribunales".

SU SUCESOR EN LA ANFP

En otro tema, Milad también abordó las elecciones que se realizarán la próxima semana en la ANFP y que definirán a su sucesor en la testera del organismo de Quilín.

Sobre el tema, descartó que el candidato Jorge Yunge represente una continuidad de su gestión: "Creo que somos totalmente diferentes con Jorge. Tenemos un método de trabajo totalmente diferente. Yo creo que no es continuidad. Yo siempre he visto más por el lado de la evolución de estructuras deportivas, de infraestructura y Jorge también, pero él ve una parte administrativa bastante profunda que hoy en día nos ha dado buenos dividendos. Tenemos una ANFP saneada con un patrimonio positivo después de tantos años".

"Somos diferentes, no hay continuidad en esto, pero sí tenemos una base la cual va a ser continuidad para el que venga. Porque hoy tenemos una base estructural de funcionamiento que se tiene que respetar y se va a transmitir en un traspaso el día de mañana con el nuevo directorio, donde tenemos todo ordenado: actas, documentos, contratos, todo lo que se tenga que revisar está totalmente transparente", añadió.

Por último, adelantó el proceso de transición en la ANFP: "Vamos a hacer entrega, independiente de quién salga, de cada uno de los estamentos de la ANFP en lo deportivo, en lo administrativo, en lo financiero, en lo legal. En todas las áreas se va a entregar información completa sin ocultar nada y totalmente abierta".

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