Pablo Milad, presidente de la ANFP, salió a respaldar el trabajo del director técnico interino de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, después del empate sin goles ante Colombia en el estadio Monumental.

El mandamás del fútbol chileno, quien presenció a la Roja por última vez en esa condición, afirmó que el estratego "le ha dado una oportunidad a los jóvenes que cualquier otro DT no se la habría entregado".

De acuerdo con el dirigente "eso pasa en los equipos de fútbol, en todos los clubes. Cuando llega un técnico, no mira el fútbol formativo. Acá han debutado niños, vieron el promedio de edad de la defensa. Eso no lo habría hecho otro entrenador, esto es pensar en un recambio para el futuro".

Asimismo, el timonel de la actividad apuntó que "este proceso aumenta la ansiedad, pero pido paciencia a la gente, los muchachos deben ir creciendo y yéndose a jugar a ligas más importantes. Creo que hemos hecho un buen trabajo a nivel de fútbol formativo, de hecho tenemos más partidos en nuestro fútbol joven".

Respecto a su legado en series menores, Milad destacó que "a mi me tocó un proceso diferente, con el término de una generación maravillosa, la cual nos dio muchas energías, pero claro, hay que seguir trabajando. Hemos hecho un gran trabajo con el fútbol formativo, por algo Santiago Wanderers salió campeón de la Copa Libertadores. Este proceso tiene que seguir".

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