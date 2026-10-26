Pablo Milad defiende su gestión en la ANFP, rechaza "escritoriazos" y elogia a Manuel Pellegrini

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, habló sobre una serie de temas relacionados con el fútbol chileno en el marco de la presentación de Banco Falabella como flamante sponsor de la Selección nacional.

Casi de entrada, el mandamás del balompié criollo salió a defender su gestión. "Hemos trabajado y reestructurado todo hace varios años para tener una base que antes no teníamos. Habría sido muy fácil renunciar y decir: 'No clasificamos, yo renuncio y me voy para mi casa'. Eso no es un sentimiento de deportista, de luchador", afirmó.

Por otra parte, el dirigente abordó la polémica por los "escritoriazos" en contra de Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica, situación que no solo incidiría en los descensos sino incluso en el ingreso a la liguilla de promoción y el título de la Liga de Ascenso.

Al respecto, el timonel del organismo de Quilín aseveró que "hemos propuesto cambiar las bases para que esto no suceda más y ha sido rechazado por el Consejo de Presidentes. Propusimos que si había desafiliación, el club no ocupe el último lugar de la tabla y no influya en lo deportivo, además de que denuncias de última hora se trasladen para la siguiente temporada. No ha tenido aceptación".

En esa misma línea, el exintendente del Maule sostuvo que "a nosotros no nos gusta y a nadie tampoco. Presentaré nuevamente estas bases para que no vuelva a ocurrir. Las propuestas las hemos hecho y no han sido aprobadas".

En otro orden de cosas, el directivo se refirió a la reprogramación del choque entre Universidad Católica y Audax Italiano, pese a la molestia inicial de los "cruzados" por la fecha. "Llegamos a un consenso respecto a la propuesta del partido, que se cumplió y que se autorizó felizmente para todos. En el comunicado de ellos quizá no hubo buenos términos, pero en el fútbol siempre se usa. A lo mejor te pego una patada en el partido y después te doy un abrazo", indicó.

Para cerrar, al ser consultado por la posibilidad de que Manuel Pellegrini tome la dirección técnica de la Roja, remarcó que "sería ideal que él estuviera a cargo de la selección, aplicando su experiencia y su bagaje internacional. Sería maravilloso que viniera, pero es una decisión de él y los directivos que asuman la Federación. Siempre va a tener las puertas abiertas, es el mejor DT chileno de la historia".

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