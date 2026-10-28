Pablo Milad arremete contra alcalde de Peñalolén tras clausura de la ANFP: “Llamó a toda la prensa para hacerse famoso”

Los problemas continúan para la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Este miércoles, el organismo rector del fútbol chileno sufrió la clausura de su sede en Quilín, por decisión del alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, debido a una deuda cercana a los $172 millones. Según los antecedentes del caso, la institución lleva 16 años funcionando en la comuna sin contar con una patente municipal.

Frente a esta situación, el alcalde de Peñalolén cuestionó el incumplimiento de las obligaciones municipales por parte del organismo y expresó que "es muy impresentable que una institución que dirige el fútbol chileno, como la ANFP, no cumpla con sus obligaciones mínimas con el municipio de Peñalolén. Hoy estamos decretando la clausura de este edificio porque no cuenta con recepción definitiva de parte de la Dirección de Obras Municipales".

Tras la clausura del recinto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, cuestionó duramente la decisión del municipio y anunció acciones judiciales. Al respecto, afirmó: "Han sido completamente arbitrarios. Nosotros vamos a hacer las acciones judiciales correspondientes. Ya pedimos un recurso de protección con respecto a esto".

En esa misma línea, el timonel del fútbol chileno criticó al jefe comunal por la forma en que se llevó a cabo el procedimiento y puso en duda sus motivaciones. "El señor alcalde, que llamó a toda la prensa para hacerse famoso, no dio la cara cuando llegué. Entonces, yo le pregunto: ¿Cuál es el fin de esto? ¿Hacerse famoso? ¿Utilizar el fútbol como un medio de comunicación electoral el día de mañana? ¿Por qué no mandaron una carta diciendo 'tienen tal plazo para regularizar parte de los edificios que no están con los permisos correspondientes'? Eso no lo hicieron", añadió.

Respecto de la millonaria deuda atribuida a la ANFP, Milad explicó que el cálculo de las patentes estaría relacionado con el patrimonio de la institución y cuestionó los intereses incluidos en el cobro. En ese contexto, el exintendente del Maule sostuvo: "Las patentes tienen un hecho que es relativo al patrimonio. Esta institución hace dos años que tiene patrimonio positivo. Todos los años anteriores fue negativo. Según la ley, debería haberse pagado el mínimo. Lo que pasa es que mandan una cuenta de atraso de 16 años con unos intereses de casi 100 millones".

Finalmente, el presidente de la ANFP manifestó su preocupación por las consecuencias que la clausura podría tener para las actividades deportivas que se desarrollan en el recinto, particularmente para la preparación de la selección chilena Sub 17, que disputará el Mundial de Qatar. "Ahora está entrenando la Selección Sub 17 que va al Mundial de Qatar. ¿Qué le digo a los chicos? ¿Le digo que se vayan para la casa, que no entrenen más, que se vayan al Mundial sin entrenar? Las consideraciones no se tomaron. Le faltó decencia al alcalde", sentenció Milad.

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