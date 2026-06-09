Pablo Aránguiz define las prioridades de Unión Española en Primera B: "La Copa Chile no nos sirve de nada si no ascendemos"

Unión Española cerró la primera rueda del campeonato de Primera B con un empate 2-2 frente a Unión San Felipe en el estadio Santa Laura, resultado que mantiene al conjunto hispano en la lucha por los puestos de avanzada de la categoría.

Tras el encuentro, el volante Pablo Aránguiz, autor de uno de los goles del equipo rojo, analizó el presente del club y destacó el crecimiento que ha mostrado el plantel durante el torneo.

"Hay muchos jugadores que quizás no estábamos acostumbrados a la división, pero de a poquito nos hemos ido afiatando. De a poco le hemos ido agarrando la mano al profe, creo que se han visto cosas muy positivas en la primera rueda. Está muy estrecha la tabla, terminamos ahí en el lote de la Liguilla, estamos a un par de puntos del tercero, a dos del puntero. Pero seguiremos trabajando para lograr el objetivo final y devolver al club donde merece estar", expresó.

El mediocampista también fue consultado por la posibilidad que tuvo de reforzar a Colo-Colo al inicio de la temporada, instancia que reconoció como una opción concreta.

"Sí, fue real la opción, pero mi foco siempre estuvo acá en Unión Española. Venía de un término de temporada amargo por el descenso, también por mi lesión, que tuve que requerir una cirugía. Ahora vienen ellos en la Copa Chile, primero O'Higgins, pero creo que nuestro foco es devolver al club a Primera División", señaló.

Respecto al desafío que representa la Copa Chile, Aránguiz valoró la importancia del certamen, aunque dejó en claro que el principal objetivo de la institución sigue siendo retornar a la máxima categoría del fútbol chileno.

"No deja de ser un torneo importante. En el mejor de los casos, si nosotros llegásemos a lograr el objetivo de campeonar en la Copa Chile, no nos sirve de nada si es que no ascendemos, porque los clubes de segunda división no tienen acceso a competencia internacional. Sin que suene mal, yo creo que nuestro foco es netamente lo que es el torneo de Primera División", sostuvo.

En el plano personal, el exseleccionado nacional valoró la confianza entregada por el cuerpo técnico y reconoció que aún se encuentra en proceso de recuperación futbolística tras una compleja lesión.

"El profe me ha dado la confianza, me ha visto bien en el entrenamiento. Día a día me voy sintiendo mejor. Hace casi tres meses que no tenía competencia y estoy agradecido con él porque me ha dado el rodaje en el partido pasado y ahora en este. Estoy muy feliz de ir retomando de a poco el nivel porque la verdad es que lo estaba pasando muy mal. Uno se conoce, sabe que puede dar más, pero de a poco voy retomando el nivel y obviamente quiero volver a ser lo que fui el año pasado", comentó.

Con el cierre de la primera rueda, Unión Española se mantiene en zona de Liguilla y a escasa distancia de los líderes del campeonato, mientras que Aránguiz comienza a recuperar protagonismo con la misión de ayudar al club a concretar el objetivo de regresar a la Primera División.

PURANOTICIA