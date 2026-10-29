Ortiz reconoce que Colo-Colo "no está haciendo un buen fútbol" y recalca que tienen que volver a ganar

Colo-Colo volverá este viernes a la acción por la Liga de Primera cuando reciba a Universidad de Concepción a las 19:00 horas en el estadio Monumental, por el inicio de la fecha 26 del certamen.

Este jueves, Fernando Ortiz anticipó el duelo ante el "Campanil", donde buscarán volver a los triunfos después de varios partidos donde han enredado puntos que le han permitido a su escolta Universidad de Chile recortar distancia en la lucha por el título.

"Para mí todos los partidos son importantes y la presión va a estar siempre, de la primera a la última fecha. Sí tenemos que retomar el volver a la victoria, estamos conscientes que no estamos haciendo un buen fútbol para lograrlo. Trabajamos para retomar el nivel que veníamos teniendo. Es cuestión de confianza", reconoció el estratego argentino en conferencia de prensa.

"Me gustaría volver a la forma ideal, pero soy realista y comprendo que el fútbol que hemos tenido no lo hemos visto en los últimos partidos. Me fui mucho más contento en el pre partido que en juegos anteriores, los chicos están preparados para afrontar un partido difícil", añadió.

Sobre el conjunto penquista, sostuvo que "ellos tienen mucho por jugar, hay que tratar de llevarlos a una situación deseperante en el juego. Va a ser importante el empuje de nuestro público".

Por último, sobre la falta de negociaciones con la directiva de Blanco y Negro para la renovación de su contrato y de varios jugadores del plantel, comentó: "En mi liderazgo como entrenador tengo que tratar que ellos separen esa situación. Lo más importante es lo deportivo. Tenemos que estar prendidos arriba y no depender de nadie".

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