Opazo le baja el perfil a la diferencia en la tabla con U. de Chile: "Sabemos que es un Campeonato largo"

Tras la derrota sufrida ante Fluminense en Brasil por Copa Libertadores, el foco de Colo-Colo vuelve al Campeonato Nacional, donde este lunes cerrará la fecha recibiendo a Cobreloa con el objetivo de ganar para no alejarse más del líder Universidad de Chile.

En ese sentido, y consultado sobre la distancia que tienen con los azules, Óscar Opazo reconoció que hay una diferencia importante de la punta, aunque no quiso nombrar a los estudiantiles.

"Para ser sincero, mirando los partidos, no queríamos para nada dejar esos puntos que dejamos, ya sea con Ñublense, O’Higgins y el partido que perdimos de local. Son puntos que duelen. Nos duele cada punto que se pierde. Hay un equipo que está haciendo bien las cosas, pero nosotros también sabemos que este es un Campeonato largo, que tenemos margen no de recuperar, pero sí de agarrar una racha positiva que esperamos y que nos meta arriba nuevamente", expresó el "Torta" en conferencia de prensa.

"Sabemos que el campeonato es largo, estamos conscientes y convencidos de que tenemos que agarrar una racha de triunfos que nos permita meternos de lleno en los primeros lugares del torneo", añadió.

Sobre el cotejo ante los loínos, el ex Santiago Wanderers comentó que "es un partido especial, por el tiempo que llevo acá no he podido disputar ese clásico (por el torneo local), como se le llama, porque como sabemos Cobreloa estuvo mucho tiempo en la B, el año pasado lo hicimos en Copa Chile".

"Es un partido con historia, tiene muchos condimentos. Esperamos que nos vaya bien, estamos convencidos, es un partido distinto, que mucha gente espera, que puede llamarse clásico por la historia que tiene, pero lo vamos a afrontar de la misma manera, tal como la tomamos con cualquier equipo. Estamos trabajando para sacar un buen resultado y meternos de nuevo en la pelea por el título", complementó.

