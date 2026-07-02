O'Higgins golea a un alternativo Colo-Colo en Rancagua y escala posiciones en la Copa Chile

Colo-Colo tuvo una de sus peores presentaciones del año en una gélida jornada en el estadio Codelco El Teniente en Rancagua y cayó por una inapelable 4-1 ante un O'Higgins que enmendó el rumbo en el grupo E de la Copa Chile.

El dueño de casa llegaba a este encuentro como colista absoluto y necesitado de triunfos para recuperar terreno en el certamen. Todo lo contrario al cuadro popular, que no ha parado de ganar y se instaló como sólido puntero de su zona.

Atendiendo esta situación y aun cuando en la semana afirmó que la clasificación estaba lejos, el técnico Fernando Ortiz apostó por una formación alternativa con la presencia de jóvenes y futbolistas con poco rodaje como el refuerzo uruguayo Javier Méndez.

Sin embargo, el experimento no salió como esperaba y a los doce minutos ya iban perdiendo por una anotación de Francisco González. Un bloqueo imperfecto de Erick Wiemberg le dejó la pelota al atacante, quien se fue en demanda al arco y fusiló al portero Gabriel Maureira.

En la banca alba reclamaron que el argentino tocó el balón con el brazo pero el árbitro no lo advirtió y al no haber VAR, el partido siguió su curso normal, con ambos equipos teniendo chances claras de marcar, pero los rancagüinos volvieron a golpear en el 40' gracias a un certero cabezazo de Thiago Vecino.

Para el complemento, el entrenador forastero movió las piezas y agotó cambios al minuto 62, pero no obtuvo en la cancha y en el 68' los locales aumentaron las diferencias a través de Arnaldo Castillo. El delantero recibió un pase largo que no alcanzó a trabar Arturo Vidal y batió al golero con un tiro por bajo.

En los descuentos, con el "Cacique" cabizbajo y pidiendo el término del duelo, Castillo (90') convirtió su segundo tanto de la noche con un frentazo para desatar la fiesta de la parcialidad del "Capo de Provincia". En los descuentos, el árbitro cobró penal para los capitalinos y Arturo Vidal lo cambio por gol para adornar el resultado.

Con esta victoria, los pupilos de Lucas Bovaglio tomaron un respiro y escalaron hasta el segundo lugar con cinco puntos, cuatro por debajo del combinado de Macul.

O'Higgins buscará seguir con los triunfos este domingo a las 17:30 horas, cuando enfrente a Unión Española. Colo-Colo, en tanto, fue programado para recibir a Deportes Recoleta desde las 19:30 del lunes.

FICHA DEL PARTIDO

O'Higgins

Jorge Peña; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore (Martín Maturana, 73'); Francisco González, Thiago Vecino (Arnaldo Castillo, 62'), Rodrigo Godoy (Bastián Yáñez, 62'). (DT: Lucas Bovaglio)

Colo-Colo

Gabriel Maureira; Matías Fernández (Maximiliano Romero, 62'), Javier Méndez, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez (Tomás Alarcón, 45'), Álvaro Madrid, Vicente Martínez (Arturo Vidal, 62'); Francisco Marchant (Jeyson Rojas, 62'), Yastin Cuevas, Leandro Hernández (Pierre Allende, 45'). (DT: Fernando Ortiz)

Árbitro: Franco Jiménez

Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua

PURANOTICIA