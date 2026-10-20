Nuevo golpe a la Copa Chile: Choque entre la U y D. Antofagasta fue suspendido por las lluvias

El sistema frontal que azota a la zona central afectó al último partido válido de los cuartos de final de Copa Chile que quedaba en pie.

Hablamos del enfrentamiento entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, el cual estaba programado para este miércoles a las 19:00 horas en el estadio Nacional.

Fue el propio cuadro azul el que informó en sus redes sociales que el duelo fue suspendido por orden de las autoridades capitalinas.

"La decisión fue informada por la ANFP tras la instrucción de la Delegación Presidencial Metropolitana, debido a la alerta climática que afecta a la zona central del país", detallaron desde el conjunto laico.

Es importante mencionar que previo a esta determinación, también fueron cancelados los pleitos entre Colo-Colo y Deportes Puerto Montt, además del compromiso de Unión La Calera y Coquimbo Unido, ambos agendados para este martes.

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