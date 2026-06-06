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Ñublense y Universidad Católica definen al semifinalista del grupo B en la Copa de la Liga

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Los chillanejos necesitan solo un empate ante la U. de Concepción para avanzar, mientras que los cruzados deben vencer a Cobresal y esperar una derrota del líder.

Ñublense y Universidad Católica definen al semifinalista del grupo B en la Copa de la Liga
Sábado 6 de junio de 2026 08:03
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La Copa de la Liga está en tierra derecha en lo referente a la fase inicial del torneo.

Y este sábado será el grupo B el que definirá a su ganador y, por ende, a su clasificado a las semifinales.

En este caso, el favoritismo lo tiene Ñublense que, con 11 puntos, requiere sólo de un empate ante Universidad de Concepción (4) en el estadio Nelson Oyarzún (18 horas) para alcanzar el objetivo.

Si Ñublense cae drrrotado, el único que puede amagar las pretensiones del equipo que dirige Juan José Ribera es Universidad Católica (8) que a la misma hora recibirá en el Claro Arena al eliminado Cobresal (4).

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