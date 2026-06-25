Ñublense vence a la U. de Concepción y suma sus primeros puntos en la Copa Chile

Ñublense dejó atrás la derrota sufrida en fin de semana en su estreno por Copa Chile y venció por 4-2 a Universidad de Concepción en el estadio Nelson Oyarzún, sumando sus primeros tres puntos en el grupo F del certamen.

Los "diablos rojos" abrieron la cuenta en el tramo inicial del cotejo por medio de Álex Valdés (7'), pero el "Campanil" no se quedó de brazos cruzados y emparejó las cifras a través de Cristopher Mesías (34').

La escuadra chillaneja retomó la ventaja en el amanecer del complemento gracias a un penal convertido por Franco Rami (48'). La respuesta de la visita no se hizo esperar y volvió a empatar con un tanto del experimentado Osvaldo González (63').

Sin embargo, a partir de ese momento los ñublinos tomaron el control del compromiso y aseguraron el triunfo con las conquistas de Diego Sanhueza (65') e Ignacio Jeraldino (80').

De esta manera, el elenco que dirige Juan José Ribera cosechó tres unidades y dejó en el fondo de la tabla a la UDEC con cero puntos.

Este domingo a las 16:00 horas, Universidad de Concepción visitará a Curicó Unido, puntero con seis positivos. Ñublense, en tanto, enfrentará ese mismo día al otro líder de la zona, Rangers de Talca, a partir de las 17:00 horas.

PURANOTICIA