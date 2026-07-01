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Ñublense se impuso por la cuenta mínima a U. de Concepción y es líder de su grupo en Copa Chile

Ñublense se impuso por la cuenta mínima a U. de Concepción y es líder de su grupo en Copa Chile

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Con un gol de penal de Matías Plaza, los chillanejos superaron a los penquistas. El resultado los deja en la cima del grupo F, mientras que la UDEC sigue sin ganar.

Ñublense se impuso por la cuenta mínima a U. de Concepción y es líder de su grupo en Copa Chile
Miércoles 1 de julio de 2026 18:10
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Ñublense y Universidad de Concepción se enfrentaron por quinta ocasión en el año, con los "diablos rojos" cosechando su cuarto triunfo sobre los penquistas con un cerrado 1-0 por el grupo F de Copa Chile.

Los pupilos de Juan José Ribera impusieron sus condiciones en el estadio Federico Schwagger y en el primer tiempo convirtieron en figura al portero José Sanhueza, quien hizo todo lo posible para mantener la igualdad hasta el descanso.

En el complemento, en tanto, llegó la polémica. El cancerbero forero contuvo un penal a Matías Plaza (63'), pero en la jugada siguiente, el árbitro Cristian Galaz cobró una nueva pena máxima para los chillanejos. Esta vez Plaza no falló y sentenció el cotejo (65').

Con este resultado, los ñublinos se instalaron en la cima de su zona con nueve puntos. La UDEC, en cambio, firmó su octavo partido consecutivo sin ganar en la temporada y se estancaron en el último puesto de su zona con una unidad, hipotecando sus opciones de avanzar.

Ambos equipos volverán a la acción este domingo a las 15:00 horas, con Universidad de Concepción recibiendo a Rangers y Ñublense enfrentando al sublíder Curicó Unido.

(Imagen referencial)

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